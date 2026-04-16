Podcast zum VfB Stuttgart: Sonntäglicher Südgipfel und denkwürdiger Donnerstag

1 Der VfB Stuttgart reist zum FC Bayern München. Foto: imago/Montage StZN

In der 402. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 4:0 gegen den HSV – und blicken voraus auf die Partien beim FC Bayern und gegen den SC Freiburg.











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Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 402. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler den 4:0-Sieg gegen den Hamburger SV – und blicken voraus auf den Südschlager in der Bundesliga beim FC Bayern München sowie den Kracher im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Situation bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!