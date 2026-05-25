Podcast zum VfB Stuttgart: Platz 4 und Pokalfinale – was für eine Saison!

1 Der VfB Stuttgart landete auf Platz 4. Foto: imago/Baumann/Montage StZN

In der 408. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das DFB-Pokalfinale in Berlin – und blicken zurück auf die herausragende Saison des VfB Stuttgart.











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Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 408. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. Dazu sprechen unsere Hosts über den Triumph der VfB-U19 im DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Und wir schauen ausführlich zurück auf viele schöne Momente und Erlebnisse der abgelaufenen Saison. Viel Spaß beim Podcast-Hören!