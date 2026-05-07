Podcast zum VfB Stuttgart: Nach dem CL-Duell ist vor dem CL-Duell
1
Der VfB Stuttgart empfängt Bayer Leverkusen. Foto: imago/Montage StZN

In der 405. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 3:3 bei der TSG Hoffenheim – und blicken voraus auf die wichtige Partie gegen Bayer Leverkusen.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 405. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler das 3:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim – und blicken voraus auf die Partie gegen Bayer Leverkusen. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Situation bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

  • Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00
  • Rückblick #TSGVfB 00:02:36
  • NLZ-News & Frauen 00:41:19
  • Ausblick #VfBB04 00:51:29

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 