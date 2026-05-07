Podcast zum VfB Stuttgart: Nach dem CL-Duell ist vor dem CL-Duell

Nach dem CL-Duell ist vor dem CL-Duell

1 Der VfB Stuttgart empfängt Bayer Leverkusen. Foto: imago/Montage StZN

In der 405. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 3:3 bei der TSG Hoffenheim – und blicken voraus auf die wichtige Partie gegen Bayer Leverkusen.











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Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 405. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler das 3:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim – und blicken voraus auf die Partie gegen Bayer Leverkusen. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Situation bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!