Podcast zum VfB Stuttgart: Leverkusen, es langt!
Foto: Imago/Montage StZN

In Folge 383 sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Trainingsauftakt des VfB, das Testspiel gegen Luzern sowie die Spiele gegen Leverkusen und Frankfurt.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 383. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Trainingsauftakt des VfB, das Testspiel gegen den FC Luzern sowie alles Wichtige zum aktuellen Transfergeschehen beim VfB und geben ein Update zum aktuell stattfindenden Afrika-Cup. Außerdem blicken sie auf die kommenden Bundesligaspiele gegen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt sowie auf die VfB-Frauen und die Nachwuchsteams des VfB. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00

• Rückblick Jahreswechsel 00:01:55

• Update Transfermarkt 00:07:49

• Rückblick #VfBFCL 00:30:15

• NLZ-News & Frauen 00:39:50

• Update Afrika-Cup 00:50:41

• Ausblick #B04VfB 00:59:28

• Ausblick #VfBSGE 01:19:59

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 