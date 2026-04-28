Podcast zum VfB Stuttgart: Königsklassen-Kampf im Kraichgau

1 Der VfB Stuttgart gastiert bei der TSG Hoffenheim. Foto: imago/Montage StZN

In der 404. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 1:1 gegen Werder Bremen – und blicken voraus auf die wichtige Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim.











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Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 404. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler das 1:1 gegen Werder Bremen – und blicken voraus auf die Bundesliga-Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Lage bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!