Podcast zum VfB Stuttgart: Königsklassen-Kampf im Kraichgau
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Der VfB Stuttgart gastiert bei der TSG Hoffenheim. Foto: imago/Montage StZN

In der 404. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 1:1 gegen Werder Bremen – und blicken voraus auf die wichtige Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 404. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler das 1:1 gegen Werder Bremen – und blicken voraus auf die Bundesliga-Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Lage bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

  • Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00
  • Rückblick #VfBSVW 00:01:23
  • NLZ-News & Frauen 00:23:51
  • Ausblick #TSGVfB 00:39:23

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Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 