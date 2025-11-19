Im Video: Pascal Stenzel zu Gast bei PubCannstatt in der Alten Schule

In der 376. Folge sprechen Dirk Preiß und Philipp Maisel mit Pascal Stenzel über seinen Weg zum VfB Stuttgart, das kommende Duell mit dem BVB und eine mögliche Vertragsverlängerung.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 376. Folge sprechen Dirk Preiß und Philipp Maisel im Rahmen der sechsten Ausgabe des „PubCannstatt“ in der „Alten Schule“ in Stuttgart-Gablenberg mit VfB-Publikumsliebling Pascal Stenzel über seinen Weg zum VfB Stuttgart, darüber, wie Sebastian Hoeneß den Verein zurück in die Erfolgsspur führte, und über die Frage einer möglichen Vertragsverlängerung. Außerdem blicken sie voraus auf das Bundesligaduell mit Borussia Dortmund.