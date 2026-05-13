Podcast zum VfB Stuttgart: Finalwochen für den Club aus Cannstatt

1 Der VfB Stuttgart gastiert bei Eintracht Frankfurt. Foto: imago/Montage StZN

In der 406. Folge sprechen Christian Pavlic und Felix Mahler über das 3:1 gegen Bayer, den Aufstieg der VfB-Frauen, den Finaleinzug der U17 – und blicken auf das Spiel in Frankfurt.











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Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 406. Folge analysieren Christian Pavlic und Felix Mahler das 3:1 gegen Bayer Leverkusen – und sprechen über den Aufstieg der VfB-Frauen in die Bundesliga sowie den dramatischen Finaleinzug der U17. Dazu blicken wir voraus auf den 34. Spieltag und das entscheidende Spiel um die Qualifikation zur Champions League bei Eintracht Frankfurt. Viel Spaß beim Hören!