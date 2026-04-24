Podcast zum VfB Stuttgart: Episches Ereignis - VfB macht erneut Berlin klar
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Berlin, Berlin, der VfB fährt schon wieder nach Berlin! Foto: imago/Montage StZN

In der 403. Folge sprechen Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler über das 2:1 gegen den SCF – und blicken voraus auf die Partie gegen den SV Werder.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 403. Folge analysieren Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler den 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg, der für den VfB den erneuten Pokalfinaleinzug bedeutet. Dazu gibt´s den Blick auf die Partie gegen den SV Werder. Wie immer werden auch die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Situation bei den VfB-Frauen besprochen. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBSCF 00:01:50

• Kurzer Rückblick #FCBVfB 00:30:35

• NLZ-News & Frauen 00:36:10

• Ausblick #VfBSVW 00:41:10

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Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 