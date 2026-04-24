Podcast zum VfB Stuttgart: Episches Ereignis - VfB macht erneut Berlin klar

1 Berlin, Berlin, der VfB fährt schon wieder nach Berlin! Foto: imago/Montage StZN

In der 403. Folge sprechen Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler über das 2:1 gegen den SCF – und blicken voraus auf die Partie gegen den SV Werder.











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Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 403. Folge analysieren Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler den 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg, der für den VfB den erneuten Pokalfinaleinzug bedeutet. Dazu gibt´s den Blick auf die Partie gegen den SV Werder. Wie immer werden auch die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Situation bei den VfB-Frauen besprochen. Viel Spaß beim Hören!