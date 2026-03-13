Podcast zum VfB Stuttgart: Duell um die CL garniert Fight in der EL
1
Der VfB Stuttgart empfängt RB Leipzig. Foto: imago/Montage StZN

In Folge 396 sprechen Christian Pavlic, Felix Mahler und David Scheu über das Achtelfinal-Hinspiel des VfB gegen Porto – und blicken voraus auf das Bundesliga-Duell gegen Leipzig.

Christian Pavlic, Felix Mahler und David Scheu sprechen in der 396. Folge des PodCannstatt – dem Podcast von MeinVfB, der regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart beleuchtet – über das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Porto und diskutieren auch über die Spielweise des Gegners. Außerdem blicken sie voraus auf das Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am Sonntagabend und darauf, wie sich die kurze Pause zwischen den Spielen auswirken könnte. Der Blick auf die NLZ-Teams und die Frauen des VfB darf natürlich auch nicht fehlen. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

  • Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:12
  • Rückblick #VfBPOR 00:01:23
  • NLZ-News & Frauen 00:30:49
  • Ausblick #VfBRBL 00:34:05

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 