Podcast zum VfB Stuttgart: Duell um die CL garniert Fight in der EL

1 Der VfB Stuttgart empfängt RB Leipzig. Foto: imago/Montage StZN

In Folge 396 sprechen Christian Pavlic, Felix Mahler und David Scheu über das Achtelfinal-Hinspiel des VfB gegen Porto – und blicken voraus auf das Bundesliga-Duell gegen Leipzig.











Link kopiert



Christian Pavlic, Felix Mahler und David Scheu sprechen in der 396. Folge des PodCannstatt – dem Podcast von MeinVfB, der regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart beleuchtet – über das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Porto und diskutieren auch über die Spielweise des Gegners. Außerdem blicken sie voraus auf das Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am Sonntagabend und darauf, wie sich die kurze Pause zwischen den Spielen auswirken könnte. Der Blick auf die NLZ-Teams und die Frauen des VfB darf natürlich auch nicht fehlen. Viel Spaß beim Hören!