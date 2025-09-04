Podcast zum VfB Stuttgart: Drei Punkte, zwei Neuzugänge, ein Ziel
Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da. Foto: imago/Montage StZN

In der 361. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Felix Mahler über das Spiel gegen Mönchengladbach und die Neuzugänge des VfB.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 361. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Felix Mahler über die Choreo zu 100 Jahre Brustring, das Spiel gegen Mönchengladbach sowie die Transferbilanz des VfB. Außerdem gibt es News aus dem Nachwuchsleistungszentrum, aktuelle Infos zu den VfB-Frauen sowie einen Ausblick auf die Länderspielpause.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBBMG 00:02:35

Transfermarkt 00:23:13

• NLZ-News & Frauen 00:44:43

• Ausblick Länderspielpause 00:50:22

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 