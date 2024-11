Podcast zum VfB Stuttgart: Daten, Demirovic und drängendere Baustellen

1 Nach zehn Spieltagen steht der VfB Stuttgart auf Platz 11 in der Bundesliga. Foto: imago/Montage STZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 315. Folge sprechen Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler über das 2:3 gegen Frankfurt und die ersten zehn Spieltage.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 315. Folge sprechen Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler über die dramatische 2:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Nach zehn Spieltagen in der Bundesliga ist es nun auch an der Zeit, in dieser Länderspielpause ein Zwischenfazit zur VfB-Saison zu ziehen – mit Blick auf verschiedene Komponenten.

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00 • Rückblick #VfBSGE 00:01:14 • Zwischenbilanz nach 10 Spieltagen 00:16:35 • NLZ-News & VfB-Frauen 00:41:55 • Ausblick #Länderspielpause 00:46:55 PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast | via Soundcloud Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags erscheint die neue Episode auf den diversen Plattformen und Podcatchern Ihrer Wahl.