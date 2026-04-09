Podcast zum VfB Stuttgart: Brustring empfängt Raute am Neckar

1 Der VfB Stuttgart empfängt den Hamburger SV. Foto: imago/Montage StZN

In der 401. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über die Niederlage gegen Borussia Dortmund – und blicken voraus auf die Partie gegen den Hamburger SV.











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Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 401. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler die 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund – und blicken voraus auf die Partie gegen den Hamburger SV. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Lage bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!