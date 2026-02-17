Podcast zum VfB Stuttgart: Andreas Hinkel exklusiv vor dem Duell mit Celtic

1 Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da Foto: Imago/Montage StZN

Paradise is calling und wir starten mit einer Spezialfolge des PodCannstatt in die Woche des Playoff-Duells des VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow mit einem Gesprächspartner, der besser nicht sein könnte. In Folge 391 des Podcasts, der regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart beleuchtet, sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic mit Andreas Hinkel, dem ehemaligen VfB- und Celtic-Spieler, über das anstehende Hinspiel in der Europa League bei Celtic Glasgow. Außerdem werfen sie einen ausführlichen Blick auf die Karriere des ehemaligen Rechtsverteidigers und heutigen Trainers.