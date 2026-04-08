Plüderhausen: Border-Collie-Mischling beißt 15-jährigen Tretrollerfahrer
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Der Hund biss den 15-Jährigen in die linke Wade (Symbolfoto). Foto: /Zoonar

Ein 15-Jähriger hat am Dienstag in Plüderhausen eine unliebsame Begegnung mit einem Hund erlebt. Dieser biss zu, als der Jugendliche mit seinem Tretroller an ihm vorbeifuhr.

Ein Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) eine unliebsame Begegnung mit einem Hund erlebt. Laut der Polizei wurde er in der Unteren Kirchgasse von einem Border-Collie-Mischling gebissen. Wie die Polizei mitteilt, schnappte der Vierbeiner zu, als der 15-Jährige mit seinem Tretroller an ihm vorbeifuhr.

 

Demnach war der Jugendliche gegen 15 Uhr auf der Unteren Kirchgasse in Plüderhausen unterwegs gewesen. Als er mit seinem Tretroller den Hund passierte, der der Polizei zufolge mutmaßlich von einem Anlieger-Grundstück auf die Kirchgasse gerannt war, biss ihn dieser in die linke Wade.

Laut der Polizei erlitt der Junge durch den Biss des Border-Collie-Mischlings leichte Verletzungen.

 