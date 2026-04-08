Plüderhausen: Border-Collie-Mischling beißt 15-jährigen Tretrollerfahrer

1 Der Hund biss den 15-Jährigen in die linke Wade (Symbolfoto). Foto: /Zoonar

Ein 15-Jähriger hat am Dienstag in Plüderhausen eine unliebsame Begegnung mit einem Hund erlebt. Dieser biss zu, als der Jugendliche mit seinem Tretroller an ihm vorbeifuhr.











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Ein Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) eine unliebsame Begegnung mit einem Hund erlebt. Laut der Polizei wurde er in der Unteren Kirchgasse von einem Border-Collie-Mischling gebissen. Wie die Polizei mitteilt, schnappte der Vierbeiner zu, als der 15-Jährige mit seinem Tretroller an ihm vorbeifuhr.