Plötzliche Verunreinigung: Bottwar-Fischsterben: „Kann Jahre dauern bis sich Fluss erholt hat“

Nach massenhaftem Fischsterben in der Bottwar im Kreis Ludwigsburg rückt ein Industriebetrieb in den Fokus der Ermittlungen. Der BUND fordert ernsthafte Konsequenzen.
Vergangene Woche trieben 40 tote Fische in der Bottwar bei Oberstenfeld – schon kurz darauf vermutete das Landratsamt Ludwigsburg eine Gewässerverschmutzung als Ursache. Inzwischen gibt es erste Hinweise auf die ökologischen Folgen, eine mögliche Quelle der Verunreinigung – und deutliche Kritik vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).