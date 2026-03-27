Plötzlich wieder da: Rückkehr von Sandy Meyer-Wölden zu Oliver Pochers Podcast

Abgang im Januar, Comeback im März: Sandy Meyer-Wölden taucht überraschend wieder im Podcast von Ex-Mann Oliver Pocher auf. Gemeinsam mit Pietro Lombardi sprechen die Ex-Partner über den Bruch und schließen eine erneute Zusammenarbeit nicht aus.
Sandy Meyer-Wölden (43) ist wieder da, wo sie im Januar so abrupt verschwand: im Podcast von Ex-Mann Oliver Pocher (48). Zwei Monate nach dem unerwarteten Aus sitzt sie erneut neben dem Comedian - diesmal auch mit Pietro Lombardi (33) - und spricht über das, was schiefgelaufen ist.