Pliezhausen-Rübgarten: Schwäbisches Schloss für 3,2 Millionen Euro steht zum Verkauf
Jörg Stadelmaier hat viele schöne Erinnerungen auf seine 20er in Schloss Rübgarten. Foto: Olivia Denner

Wo einst Adlige durch prächtige Gemächer schritten, könnte vielleicht bald ein neuer Käufer sein Glück finden. Denn das Schloss im Zentrum in Pliezhausen-Rübgarten soll verkauft werden.

Seit fast 50 Jahren ist Familie Stadelmaier im Besitz von Schloss Rübgarten. 1977 kaufte der Stuttgarter Architekt Wolfgang Stadelmaier das denkmalgeschützte Gebäude im Landkreis Reutlingen und baute es gemeinsam mit seiner Familie nach ihren Vorstellungen um. Für die Familie sei das Schloss ein normales Wohnhaus gewesen, berichtet Jörg Stadelmaier, einer der Söhne des Architekten. Nachdem nun beide Eltern verstorben sind und die vier Kinder allesamt woanders ihr zu Hause gefunden haben, möchte die Familie das Schloss für 3,2 Millionen Euro verkaufen.

 

Jörg Stadelmaier ist es wichtig, dass das Anwesen an jemanden geht, der es zu schätzen weiß – und vielleicht sogar selbst noch einmal weiterentwickelt. Der damals 20-Jährige hatte sein Zimmer in der ursprünglichen Schlossküche. Das war praktisch, denn dort führt eine Treppe direkt zum Keller, den Jörg Stadelmaier zusammen mit einem Freund zum Partykeller umgebaut hat.

 