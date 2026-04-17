Platzierung des VfB Stuttgart: Dritter oder Vierter? Da kommt Sebastian Hoeneß ins Grübeln

Bei bisher 46 absolvierten Saisonpartien kann auch ein Trainer mal ins Straucheln kommen. Und so verlor Sebastian Hoeneß bei der Frage nach dem Tabellenplatz seines VfB den Überblick.
Er kannte das imposante Torverhältnis des FC Bayern von 105:27 auswendig aus dem Effeff – und auch sonst ist der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß ein großer Freund der Zahlen: Prozentualer Ballbesitz seines Teams, Passquote, Zweikampfbilanzen, all das hat der 43-jährige Fußballtrainer nach den Spielen sofort parat. Wobei seine Lieblingskennziffer der so genannte XG-Wert (“Expected Goals“) ist, der die Anzahl der anhand der Chancenlage theoretisch erwartbaren Tore angibt.