Plattenladen in Bad Cannstatt: So feiert ein Schallplattengeschäft seinen ersten Geburtstag

1 „Die Schallplatte“ feiert ihren ersten Geburtstag in der Spreuergasse. Foto: Iris Frey

Drei Rentner haben vor einem Jahr in der Cannstatter Altstadt ein Geschäft für Schallplatten eröffnet. Vom 9. bis 11. Mai gibt es ein besonders Programm für Vinyl-Freunde.











Der ehemalige Schreiner Helmut Faber (72) und der frühere Bezirksnotar Klaus Reiß (72) sind auch nach einem Jahr noch voller Begeisterung dabei in ihrem Laden Die Schallplatte in der Spreuergasse. Der dritte im Bunde, Arnold Maiwald, ist vor sechs Monaten ausgestiegen, um wieder mehr Freizeit zu haben. Die Fülle der Arbeit sei in so einem Geschäft doch sehr groß, zum Beispiel das Sortieren im Hintergrund, sagt Faber. Das sei nicht jedem klar. Ihm mache es nach wie vor zusammen mit Reiß viel Spaß, das Geschäft zu führen. Sein Ziel: „Ich will einen der günstigsten und schönsten Läden in Deutschland haben“, sagt Faber. Und Reiß ergänzt: „Ich möchte Bad Cannstatt mit dem Geschäft nach vorne bringen. Ein bisschen haben wir schon bewegt und werden dies auch weiterhin tun.“ So sollen auch noch neue Tröge für das Geschäft angeschafft werden. Die ersten sind schon aufgestellt und einsortiert.