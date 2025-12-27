Planung in Stuttgart-Nord: Drittes Hospiz für Stuttgart nimmt weitere Hürde

Fast ein Jahrzehnt lang verfolgt die Rotkreuzschwesternschaft den Plan, ein Hospiz zu bauen. Jetzt scheint eine Stiftung gefunden und auch das Planungsverfahren geht voran.
Vor neun Jahren haben sie mit dem Planen begonnen. Nun ist die Württembergische Schwesternschaft vom Roten Kreuz einen Schritt weiter mit ihrer Idee, in Stuttgart ein drittes Hospiz zu bauen. Der Bezirksbeirat Nord hat sich in seiner letzten Sitzung des ausgehenden Jahres einstimmig dafür ausgesprochen, dem Gemeinderat zu empfehlen, den Entwurf des Bebauungsplans öffentlich auszulegen.