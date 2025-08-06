Plan gegen Hitze in Stuttgart: Stadt stellt Sonnenschirm im Schatten auf – was ist in Botnang schiefgelaufen?

Rund 350 000 Euro hat die Stadt für Sonnenschirme auf öffentlichen Plätzen ausgegeben. Auch in Botnang stehen sie – kurioserweise allerdings im Schatten.
Im Stuttgarter Stadtbezirk Botnang reibt sich manch ein Bürger derzeit die Augen. Seit einigen Wochen zieren zwei große Sonnenschirme den Marktplatz des Stadtbezirks. Sie wurden im Rahmen des Hitzeaktionsplans der Stadt Stuttgart im Juni aufgestellt. Einem der beiden Schirme wird es dabei aber garantiert auch bei höchsten Sommertemperaturen nicht zu heiß. Er darf unter einer großen schattenspendenden Platane stehen.