Plan gegen Hitze in Stuttgart: Stadt stellt Sonnenschirm im Schatten auf – was ist in Botnang schiefgelaufen?

Im Stuttgarter Stadtbezirk Botnang reibt sich manch ein Bürger derzeit die Augen. Seit einigen Wochen zieren zwei große Sonnenschirme den Marktplatz des Stadtbezirks. Sie wurden im Rahmen des Hitzeaktionsplans der Stadt Stuttgart im Juni aufgestellt. Einem der beiden Schirme wird es dabei aber garantiert auch bei höchsten Sommertemperaturen nicht zu heiß. Er darf unter einer großen schattenspendenden Platane stehen.

Eine Frau hat es sich mit ihrem Kind auf dem Betonklotz unter dem Schirm bequem gemacht. Obwohl die Sonne scheint, wirft der große mehreckige Schirm über ihr aber keinen Schatten. Das kann er auch nicht: Denn er selbst steht bereits im Schatten der gewaltigen Platane. Mehrere dieser großen Bäume schließen den Platz, auf dem in Botnang der Wochenmarkt stattfindet, nach Westen hin ab.

„Standortoptimierte Platzierung“ der Sonnenschirme in Stuttgart

Das Stuttgarter Rathaus hatte ein Ingenieurbüro mit der standortoptimierten Planung des Sonnenschutzes beauftragt. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Bei den Bäumen hat vor einigen Wochen erst die Stadt im Rahmen des Hitzeaktionsplans einen der beiden für den Botnanger Marktplatz vorgesehenen Sonnenschutzschirme installiert. Der andere steht zwar etwas mittiger auf dem Platz an der Griegstraße, aber ebenfalls relativ nah an den Platanen, unter denen schon bisher einige Bänke auf schattensuchende Passanten warteten.

Bemerkenswert: Auf der großen Freifläche hätte es augenscheinlich reichlich Platz gegeben, um dort einen Sonnenschirm aufzustellen, wo weit und breit kein Baum steht und die Sonnenstrahlen im Sommer tatsächlich ungebremst auf den Platz brennen. Auf die Frage, wie die Standorte der Schirme, die es mittlerweile an zehn Plätzen in Stuttgart gibt, ausgewählt werden, erklärt die Stadt, dass „für die Planung der standortoptimierten Art, Größe und Platzierung der Sonnenschirme ein Ingenieurbüro zuvor den Sonnenstand an einem repräsentativen Tag im Juli 2023 von 9 bis 17 Uhr an den ausgewählten Plätzen erfasst und die Erfordernisse des Straßen- und Fußverkehrs dort berücksichtigt hat.“ Den ohnehin vorhandenen Schatten der Platanen muss man dabei offensichtlich übersehen haben.

Stuttgart zahlt 350 000 Euro für Sonnenschirme

Die Gesamtkosten für die Sonnenschutzschirme- und -segel, die in diesem Juni an insgesamt vier Standorten in der Stadt installiert wurden, beliefen sich nach Auskunft der Verwaltung,auf insgesamt 350 000 Euro inklusive Planung. „Aufgrund der unterschiedlichen Modelle und Ausführungen lassen sich die Kosten nicht auf einen einzelnen Standort herunterrechnen“, so ein Sprecher. Wie viel konkret für den Sonnenschirm im Schatten der Botnanger Platanen ausgegeben wurde, ist deshalb nicht aufgeschlüsselt.