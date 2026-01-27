Pizza, Steaks und Süßes: Diese Foodtrends und Restaurants kommen 2026 auf Stuttgart zu

Die Pizzafication der Gastronomie nimmt zwar weiter zu. Aber auch Tacos, Steaks und spannende Fusionküche sind weiterhin im Kommen. Außerdem: neue Marken.
Das neue Jahr beginnt scheinbar, wie es gastronomisch aufgehört hat: Kaum hat L’Artista von Plieningen in die Innenstadt expandiert und im Osten Stuttgarts mit Die Pizzeria ein weiteres Lokal für neapolitanische Pizza eröffnet, setzen schon die nächsten auf den Trend. Das Bellevue ist nämlich Geschichte, wo anfangs hippes veganes Essen serviert und dann doch auf Zwiebelrostbraten umgeschwenkt wurde, zieht Mitte Februar Cumpà ein. Der Trend zum italienischen Teigfladen ist schnell erklärt, denn mit einem Warenwertanteil von nur zehn Prozent am Preis bietet er in Krisenzeiten ein sicheres Geschäftsmodell. Darüber hinaus können sich die Stuttgarter auch über andere neue Trends und Gerichte sowie neue Marken freuen.