Trauer in der Post-Punk-Szene: Kenny Morris, der erste Schlagzeuger von Siouxsie and the Banshees, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Musiker prägte mit seinem Spiel die ersten beiden Alben der legendären britischen Band.
Die britische Post-Punk-Szene trauert um einen ihrer Pioniere: Kenny Morris, erster Schlagzeuger der Band Siouxsie and the Banshees, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Das berichtet die "Daily Mail". Die Todesursache ist demnach bislang nicht öffentlich mitgeteilt worden.