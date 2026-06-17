Aus Grau wird Grün: Rund 600 Bäume und Sträucher sollen am Bahnhof in Zuffenhausen für mehr Natur auf engem Raum sorgen. Dahinter stecken mehrere Ziele.
Der Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen war bislang nicht gerade als grüne Oase bekannt. Das könnte sich nun allerdings ändern – zumindest auf 220 Quadratmetern. Auf dieser Fläche haben am Mittwoch Fünftklässler der Bertha-von-Suttner-Schule insgesamt 600 Bäume und Sträucher gepflanzt. Hintergrund ist ein Pilotprojekt der Deutschen Bahn in Zusammenarbeit mit „The Tiny Group“ Waiblingen, die für eine möglichst schnelle Aufforstung auf eine besondere Methode setzt – und dafür rund 40.000 Euro in die Hand nimmt.