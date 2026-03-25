Pilotprojekt: Britische Regierung testet Social-Media-Verbot bei Jugendlichen

Wie verändert sich das Leben von Teenagern, wenn Tiktok, Instagram und Snapchat plötzlich tabu sind? Ein Test der britischen Regierung soll Antworten liefern.
In der Debatte um ein Social-Media-Verbot nach australischem Vorbild will die britische Regierung eine Testphase mit Hunderten Teenagern starten. Dabei soll herausgefunden werden, wie wirksam ein Verbot oder andere Einschränkungen bei der Nutzung sozialer Medien sind, wie das britische Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie mitteilte.