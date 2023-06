1 Philipp Poisel freut sich endlich wieder live vor Publikum aufzutreten. Das Bild zeigt ihn bei einem Konzert im Sommer 2021 in Wetzlar Foto: imago images/BOBO

Mit einem Heimspiel beginnt Philipp Poisel die Tour zu seinem aktuellen Album. Im Gespräch erzählt er unter anderem über die Auswirkungen der Pandemie auf sein Leben als Musiker.









Der aus Ludwigsburg stammende Singer-Songwriter Philipp Poisel geht im November das erste Mal seit Pandemiebeginn wieder auf Tour, um sein aktuelles Album „Neon“ vorzustellen. Im Interview erzählt er, warum er sich darauf freut, wieder mit den Fans in Kontakt zu treten, warum und für was er sich im Lockdown an der Uni eingeschrieben hat und was die Zukunft noch so bringt.