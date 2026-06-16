Phänomen in Stuttgart und Region: Polizei warnt vor fingerfertigen Schmuckdieben am Straßenrand

Trickdiebe sind in Stuttgart und der Region mit einer Masche aktiv, die nicht neu, aber wieder neu aufgetaucht ist. Die Polizei sucht sehr professionelle Goldketten-Tausch-Diebe.
Da ist man hilfsbereit, gutmütig, und dann das: Einem 72-jährigen Mann ist dieser Tage in Stuttgart eine Goldkette gestohlen worden. Vom Hals weg. In Sekundenbruchteilen, ohne dass er es merkte. Und dabei dachte er noch, er hätte zu seinem Schmuck noch etwas dazu geschenkt bekommen. Denn die Frau, die ihn gerade nach dem Weg gefragt und der er natürlich gerne geholfen hatte, legte ihm eine Kette um den Hals, allerdings eine billige: Doch die Frau war nicht dankbar, sondern eine Diebin. Mit viel Fingerfertigkeit, Dreistigkeit und List machen sich Diebe aktuell an Passantinnen und Passanten heran, um sie zu bestehlen. Der Trick ist nicht neu, war aber seit einiger Zeit in Stuttgart nicht mehr aufgetaucht. Nun hat die Polizei seit Mai etwa zehn Fälle gezählt.