Pforzheimer Rathauschef: Der OB lässt sich als bezahlter Berater buchen

Ist Peter Boch als OB von Pforzheim nicht ausgelastet? Das wird angesichts seiner neuen Consulting-Firma gefragt. Die Doppelrolle wirft viele Fragen auf. Kann das gut gehen?
Für einen Oberbürgermeister hat Peter Boch (45) einen ungewöhnlichen Lebensweg. In jungen Jahren war der Pforzheimer Rathauschef erst Ballett-Tänzer, ehe ihn eine Verletzung zum Aufhören zwang. Dann wurde er Polizist und Personenschützer von Ministerpräsidenten, auch bei Stefan Mappus. Nach einer Station als Bürgermeister von Epfendorf (Kreis Rottweil) wechselte er 2017 als Oberbürgermeister in die „Goldstadt“. In diesem Mai bestätigten ihn die Wähler mit 88 Prozent.