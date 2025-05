Pflanzen raus stellen: Wann ist die Frostgefahr vorbei?

1 Kann man die Pflanzen jetzt endlich rausstellen? Foto: DimaBerlin / shutterstock.com

Viele Hobbygärtner warten darauf, ihre Pflanzen endlich rausstellen zu können. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen?











Mit dem Mai beginnt für viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner die Zeit, in der sie ihre empfindlichen Kübelpflanzen und Sommerblumen endlich aus dem Winterquartier auf Balkon und Terrasse bringen möchten. Doch Vorsicht ist geboten: Denn bis Mitte Mai droht regional noch Frost – vor allem in Bodennähe. Wer also sicher gehen will, wartet auf stabile milde Nächte. Wie sieht die Lage aktuell aus?