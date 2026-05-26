Der Pfingstmontag steht in Friolzheim traditionell im Zeichen des beliebten Pfingstmarktes. Dort scheint es alles zu geben, was man fürs Zuhause und für die Freizeit braucht.
Freibad? Badesee? Das Pärchen, beide um die 30, winkt ab. Baden gehen sei noch oft möglich, „der Pfingstmarkt ist aber nur heute“, meint er, bevor er mit seiner Partnerin im Getümmel verschwindet. Im beschaulichen Friolzheim scheint an diesem Pfingstmontag die Sonne ohne Unterlass bei wolkenlosem Himmel. Es ist sommerlich warm, es ist perfektes Badewetter – doch offenbar schlägt der Pfingstmarkt bei vielen Menschen dennoch die Aussicht auf eine nasse Abkühlung.