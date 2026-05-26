Der Pfingstmontag steht in Friolzheim traditionell im Zeichen des beliebten Pfingstmarktes. Dort scheint es alles zu geben, was man fürs Zuhause und für die Freizeit braucht.

Freibad? Badesee? Das Pärchen, beide um die 30, winkt ab. Baden gehen sei noch oft möglich, „der Pfingstmarkt ist aber nur heute“, meint er, bevor er mit seiner Partnerin im Getümmel verschwindet. Im beschaulichen Friolzheim scheint an diesem Pfingstmontag die Sonne ohne Unterlass bei wolkenlosem Himmel. Es ist sommerlich warm, es ist perfektes Badewetter – doch offenbar schlägt der Pfingstmarkt bei vielen Menschen dennoch die Aussicht auf eine nasse Abkühlung.

Um die Mittagszeit herum drängen sich unzählige Menschen durch die Ortsmitte der etwa 4000 Einwohner großen Gemeinde vorbei an den weit über 100 Marktständen. Ältere, Jüngere, Nachbarn, Freunde, Paare, Familien mit Kindern. Sie sind aus Friolzheim und von außerhalb. Wer allein kommt, muss es nicht bleiben. Auf der Internetseite der Gemeinde ist die Rede von „Friolzheims ‚Nationalfeiertag‘“. Ja, daran besteht kein Zweifel.

Für Kinder hat der Pfingstmarkt in Friolzheim einen kleinen Rummel

Sandra Günter zeigt sich erstaunt. „Ich bin überrascht, dass bei dem Wetter so viel los ist“, sagt die 33-Jährige aus Nufringen, die beim Pfingstmarkt selbst genähte Babykleidung verkauft. Seit fünf, sechs Jahren ist sie in Friolzheim dabei – sogar an diesem Tag, an dem im Nachbarort ihres Heimatortes ebenfalls ein Pfingstmar

kt stattfindet. Sie habe sich für Friolzheim entschieden, „weil dieser Markt vielfältig ist“, findet Sandra Günter. Das sei ihre Erfahrung, das würden ihr jedoch auch die Kundinnen und Kunden berichten. Viele kämen nach eigener Aussage nur wegen ihr zu dieser Veranstaltung nach Friolzheim, sagt Sandra Günter und lacht. Das freue sie natürlich sehr. Die junge Mutter von zwei Kindern produziert nebenberuflich leidenschaftlich gern Kinderkleidung, die sie ausschließlich auf Märkten vertreibt. Jedes Jahr ist sie auf mehr als 30 unterwegs.

Frisches Obst gefällig? Gibt es beim Pfingstmarkt in Friolzheim. Foto: Simon Granville

Auf dem Pfingstmarkt scheint es alles zu geben, was man fürs Zuhause und für die Freizeit braucht. Zum Waschen, Kochen, Putzen, Reinigen, zum Anziehen, Outfit aufwerten, zum Aufbewahren und Spielen. Für Kinder steht obendrein ein kleiner Rummel bereit mit Karussell und Boxautos – in die sich auch Jugendliche und Erwachsene setzen. Hier lassen sich mit Bällen Dosen abwerfen, dort Luftballons mit Pfeilen kaputt piksen. Wer trifft, gewinnt.

Viele Händler haben auf dem Pfingstmarkt in Friolzheim Stammkunden

Schlemmen ist ebenfalls an vielen Ständen möglich, und auch hier ist die Auswahl vielfältig: Es gibt Deftiges vom Grill und Süßes aus der Zuckertüte. Es gibt frisches Obst, Brot und Käse. Lángos ist so angesagt wie Crêpe. Beim Kreisverkehr serviert der Musikverein Friolzheim Essen und Getränke und sorgt zugleich für die musikalische Unterhaltung.

Von Stammkunden berichtet auch Peter Marschallinger, der an seinem Stand Hüte verkauft. In dritter Generation, das Geschäft habe der Großvater aufgebaut. „Die Leute bringen ihre Kinder und Enkel mit“, stellt Peter Marschallinger fest, angereist aus München. Seit 50 Jahren schon gibt es auf dem Pfingstmarkt den Stand, an dem an diesem Montag Männer und Frauen fleißig die Kopfbedeckungen aus Stroh und Bast ausprobieren. Er brauche einen Hut zum Arbeiten draußen, sagt ein Mann, während seine Frau auf seinen Filzhut deutet. Der sei im Sommer zu warm.

Die einen Besucher kaufen Besen, die anderen Taschen

Warm ist es auch den Händlerinnen und Händlern. Nichtsdestotrotz würden sie es sich nie entgehen lassen, am Pfingstmarkt teilzunehmen. „Freundliche Leute. Es macht Spaß hier“, meint Peter Marschallinger. Er schätze in Friolzheim auch das tolle Miteinander.

Auf dem seit anno 1832 bestehenden Pfingstmarkt kann jeder fündig werden. Und wer nichts Spezielles braucht – hat am Ende trotzdem etwas gekauft. Eine ältere Dame hält ihrer Freundin einen schwarzen Besen unter die Nase: „Guck’, so einen Besen habe ich gesucht. 24 Euro.“ Einige Meter weiter informiert eine Frau ihre Begleiterinnen darüber, dass sie etwas benötige, um den Ausguss zu reinigen.

Die Frau mit der eben erstandenen Korbtasche zählt ihrem Mann die Vorzüge jener auf: Das Material sei wunderbar flexibel, die Tasche selbst sei geschickt, denn „ich kann sie als Einkaufstasche und als Strandtasche benutzen“.

Man muss wissen, was der Kunde möchte, sagt ein Händler

Derweil bleibt Mark Muntsch kaum Zeit zum Durchatmen. Der Händler aus dem südhessischen Seeheim-Jugenheim hat sich unter anderem auf Küchenhelfer aus Silikon wie Pfannenwender, Teigschaber und Bürsten für Flaschen und Gläser spezialisiert – die bei den Marktbesuchern gut ankommen. Mark Muntsch lacht. „Dafür haben wir uns lange den Mund fusselig geredet“, sagt der 45-Jährige, der das Geschäft in zweiter Generation führt. Wichtig sei zu wissen, was der Kunde möchte. „Er gibt vor, was gefragt ist“, sagt Mark Muntsch.

Der Hesse ist mit dem Marktleben groß geworden. Er kenne nichts anderes, zog als Kind mit seinen Eltern los, nun tut er das als Chef. Dass der Pfingstmarkt in Friolzheim nur einen Tag ist, sieht er, der vor allem Stammkunden hat, als Vorteil: Die Leute aus der Umgebung seien gezwungen zu kommen, wenn sie etwas bei ihm kaufen wollen.