Das Pfingstjugendtreffen Aidlingen ist in jedem Jahr ein beliebter Termin für junge Christinnen und Christen. Was los war und warum einige im Bikini kamen.
Es ist ein vielstimmiges Juchzen, das am zweiten Tag des Pfingstjugendtreffens (PJT) Aidlingen die stehende Luft auf den Wiesen vor dem Diakonissenmutterhaus in Aidlingen durchschneidet. Bewegung kommt in die Menge von jungen Menschen. Die Aidlinger Feuerwehr startet mit Wasserkanonen vom Dach ihres Löschfahrzeugs aus eine Wasserschlacht. Einige bringen sich vor dem künstlichen Regen in Sicherheit, andere holen sich eine willkommene Dusche ab. Die Wasserschlacht sei kurzfristig organisiert worden, sagt Pressesprecherin Ulrike Stoll. Wenn man sich die jungen Leute anschaut, die teils mit Badesachen auf die Wiese gekommen sind, kann man vermuten, dass es im Vorfeld Wetten gab, dass es bei dem Sommerwetter mit rund 30 Grad eine Abkühlung geben würde.