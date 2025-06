Pfingstjugendtreffen Aidlingen: Der kritische Blick kann etwas anstoßen

1 Für viele Jugendliche ist das Pfingstjugendtreffen ein tief spirituelles Event. Foto: Eibner-Pressefoto

Die Referentenliste des Aidlinger Pfingstjugendtreffens hat Kontroversen ausgelöst. Auch eine Traditionsveranstaltung muss sich kritisch beäugen lassen, meint Martin Dudenhöffer.











Seit Jahrzehnten ist das Pfingstjugendtreffen in Aidlingen ein Highlight im Kalender von jungen Menschen christlichen Glaubens. Generationen von Jugendlichen haben auf dem Gelände der Diakonissen am Rande Aidlingens Wochenenden voller Spiritualität verbracht. Generationen von jungen Menschen erinnern sich gerne an die Tage, als sie mit Tausenden anderen Jugendlichen gemeinsam gebetet und reflektiert haben über Gott und das Leben.