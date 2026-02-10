Pferdemarkt in Leonberg: Handel, Prämierung, Krämermarkt – die schönsten Bilder vom Vormittag

Schon lange bevor sich der Umzug beim Pferdemarkt in Leonberg in Bewegung setzt, ist die Stadt auf den Beinen. Wir zeigen Impressionen vom Vormittag des größten Feiertags der Stadt.
Es ist der Tag der Tage in Leonberg: Seit dem frühen Morgen ist die Stadt auf den Beinen: Auf dem historischen Marktplatz schnauben die Pferde. Sie stehen geduldig, während wenige Schritte von ihnen entfernt gehandelt wird. Wo und bei wem stehen sie wohl künftig im Stall? Im Pferdehandel liegt der Ursprung des Leonberger Pferdemarkts.