Pferdemarkt in Leonberg: Handel, Prämierung, Krämermarkt – die schönsten Bilder vom Vormittag

Schon lange bevor sich der Umzug beim Pferdemarkt in Leonberg in Bewegung setzt, ist die Stadt auf den Beinen. Wir zeigen Impressionen vom Vormittag des größten Feiertags der Stadt.

Es ist der Tag der Tage in Leonberg: Seit dem frühen Morgen ist die Stadt auf den Beinen: Auf dem historischen Marktplatz schnauben die Pferde. Sie stehen geduldig, während wenige Schritte von ihnen entfernt gehandelt wird. Wo und bei wem stehen sie wohl künftig im Stall? Im Pferdehandel liegt der Ursprung des Leonberger Pferdemarkts.

Derweil stellt sich im Reiterstadion nur eine Frage: „Wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Zumindest aus der gesamten Region sind Kalt -und Warmblutstuten mit ihren Besitzern ins Reiterstadion gekommen, die Siegerstuten laufen am Nachmittag im Festumzug mit.

Derweil haben Pferdemarktbar und -bistro geöffnet. In der Feuerwache ist Festbetrieb, im Haus der Begegnung geht es ruhiger zu. Jeder hat die Möglichkeit, sich nach Lust und Laune zu stärken – und aufzuwärmen. Die wärmenden Jacken, die es auf dem Krämermarkt zu kaufen gibt, sind an diesem Tag nicht zu unterschätzen: Manch einer, der in dünner Jacke gekleidet ist, schaut sie auffallend lange an.

Wie dem auch sei: Um 14 Uhr werden sie sich alle gemeinsam versammeln entlang der Umzugsstrecke – wir berichten live in unserem Newsblog. Manch einer ist auch ausgestattet mit den Souvenirs, welche die Stadt verkauft – nicht zuletzt als Andenken an einen großen, ereignisreichen Tag in Leonberg.