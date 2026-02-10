Beim Pferdemarkt-Umzug gerät Tobias Degode in Narrenhände. Wie sich der Leonberger Neu-OB bei seiner Festpremiere schlug und allerlei andere Promi-Beobachtungen am Marktplatz.
Hexen kennen keine Gnade: Zwei Drittel des Festumzugs am Pferdemarkt-Dienstag hat Tobias Degode mehr oder minder unbeschadet überstanden, das schlagen die Beerlesklopfer und die Waldhexen zu. Die Aktiven beider Narrenzünfte schmieren den neuen Leonberger Oberbürgermeister mit schwarzer und grüner Farbe an. Von der eigentlichen Gesichtsfarbe ist nicht mehr viel zu sehen.