Beim Pferdemarkt-Umzug gerät Tobias Degode in Narrenhände. Wie sich der Leonberger Neu-OB bei seiner Festpremiere schlug und allerlei andere Promi-Beobachtungen am Marktplatz.

Hexen kennen keine Gnade: Zwei Drittel des Festumzugs am Pferdemarkt-Dienstag hat Tobias Degode mehr oder minder unbeschadet überstanden, das schlagen die Beerlesklopfer und die Waldhexen zu. Die Aktiven beider Narrenzünfte schmieren den neuen Leonberger Oberbürgermeister mit schwarzer und grüner Farbe an. Von der eigentlichen Gesichtsfarbe ist nicht mehr viel zu sehen.

Das Stadtoberhaupt, seit gut neun Wochen im Amt, trägt es mit Fassung. Als Düsseldorfer ist er karnevalsgestählt. An den tollen Tagen geht es am Rhein durchaus wüster zu. Und was für die Leute Mainz, Köln oder eben Düsseldorf der Rosenmontag ist, firmiert in Leonberg als Pferdemarkts-Dienstag mit dem großen Festumzug durch die Innenstadt.

Pferdemarkt in Leonberg: Der neue OB Tobias Degode ist von Lockerheit der Leute überrascht

Der ist zwar kein Karnevalsumzug im klassischen Sinne, da aber der Leonberger Pferdemarkt in den Regel vor der Fasnet liegt, sind viele Hexen, Teufel und närrischen Musikgruppen dabei. „Ich bin überrascht, wie locker die Leute hier sind“, meint denn auch der Neu-OB. „Das hätte ich so nicht gedacht.“ Nur um den Zustand seines Mantels und seines Anzug hat sich Degode ein bisschen gesorgt.

Muss an solch einem Tag überhaupt ein Anzug sein ? Diese Frage klingt nicht unberechtigt. Aber es geht ja nicht nur um den Umzug. Zuvor hatte der Oberbürgermeister seine Kolleginnen und Kollegen aus dem alten Landkreis Leonberg empfangen – eine Jahrzehnte währende Tradition. Und hernach sind die Honoratioren, zum gepflegten Essen in die Stadthalle gegangen. Da kann man schon mal bisschen auf Etikette achten.

Tobias Degode nach der Hexen-Behandlung. Foto: Simon Granville

Zumal Tobias Degode schon im Vorfeld gezeigt hatte, dass er optisch wandelbar ist. Zum countrymäßig aufgezogenen Festauftakt war er mit Cowboyhut erschienen, beim Rathaussturm ließ er sich als Kapitän von den Waldhexen verhaften.

Degode muss nicht nur die Schminkkünste der Narrenzünfte ertragen, sondern auch allerlei Geschenke entgegennehmen – Bonbons aller Art, Schnaps vom SV Leonberg/Eltingen und Äpfel vom Obst- , Garten- und Weinbauverein. Von den Leonberg Alligators bekommt er gar einen ganzen Wandkalender: Dank für eine spontane Minirunde Football vor der Promitribüne.

Schnaps für den OB vom SV-Handballchef Matze Groß. Foto: Simon Granville

Apropos Promis: Die Landtagswahlkämpfer gehören nicht zu den offiziellen Gästen der Stadt. Nicht aus bösem Willen, sondern weil eine Kommune zur Neutralität verpflichtet ist. Hans Dieter Scheerer, der FDP-Parlamentarier aus Weil der Stadt, begnügt sich mit einem Platz neben der Tribüne. Die SPD-Bewerberin Farina Semler läuft in der Fußgruppe ihrer Partei mit. So ist es denn die übliche Kundschaft, die leicht erhöht den Umzug verfolgt. Landrat Roland Bernhard und sein Vorgänger Bernhard Maier sind Stammgäste beim Pferdemarkt. Und auch zwei andere Veteranen sind dabei: der frühere Erste Bürgermeister Helmut Noë und der einstige Staatssekretär Wolfgang Rückert.

Martin Killinger erholte sich in Leonberg zwischen zwei Bürgermeister-Wahlgängen. Der Erste Beigeordnete von Rutesheim muss nach dem Patt vom Sonntag eine Stichwahl am 22. Februar organisieren. Und schon bald, am Schmotzigen Donnerstag, dürfte er in die Hände der Gumpa Hexa fallen, die um 12.30 Uhr das Rutesheimer Rathaus stürmen.

Viele Männer, keine Frau? Doch! Von der Kutsche der Jagdhornbläser grüßt Josefa von Hohenzollern. Die Erste Bürgermeisterin befindet sich immer noch im vom früheren OB Cohn verhängten Zwangsurlaub. Doch dass sie zum Pferdemarkt präsent ist, versteht sich von selbst.

Pferdemarkt in Leonberg: Harald Lutz am Rande

Ein bisschen melancholisch verfolgt Harald Lutz am Straßenrand das Geschehen. Der Ehrenpräsident des Karnevalvereins Leonberg hatte am Sonntag noch beim Rathaussturm als gewitzter Ankläger brilliert, doch beim Umzug bleibt er fern des Mikrofons. Seiner statt unterstützt Kartin Malchin die routinierte Angelika Elser bei der Moderation. Die beiden Damen machen es – im Gegensatz zum eingekauften Radiomann des vergangenen Jahres – sympathisch und mit Charme. Der könnte freilich eine Facette mehr bekommen, würde Lutz zum kommenden Umzug reaktiviert.

Vieles scheint möglich unter dem neuen OB. Dass Dinge besser laufen können, zeigt am Dienstag schon mal das Wetter. Statt des angesagten Regens gibt es pünktlich zum Umzug Sonnenschein. Oder wie sich die Rathaus-Mitarbeiterin Silke Holzbog ausdrückt: „Das ist echtes Neustart-Wetter.“