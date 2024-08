Pferdemarkt Bietigheim: Pferdemarkt startet am Freitag – mit kurzfristigen Änderungen

1 Waffen und Messer sind auf dem Pferdemarkt nicht erlaubt. Foto: Ralf Poller/Avanti

Die Bietigheimer freuen sich auf ein buntes Programm und ein Feuerwerk. Entertainer Hansy Vogt musste seinen Auftritt beim Seniorennachmittag jedoch absagen. Was den Verkauf von Messern auf dem Krämermarkt angeht, herrscht noch Klärungsbedarf.











Die Vorbereitungen auf dem Festplatz am Viadukt in Bietigheim-Bissingen sind in den letzten Zügen. Am Freitag, 30. August, startet der nunmehr 88. Bietigheimer Pferdemarkt um 20 Uhr mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Jürgen Kessing. „Es ist ordentliches Festwetter angesagt“, freut sich der Rathauschef mit Blick auf den Wetterbericht. Es sei toll, dass auch das schon lang vermisste Feuerwerk am Sonntagabend stattfinden wird. „Da freuen sich schon einige darauf.“