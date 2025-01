Wird das Pfand in Deutschland erhöht?

1 In Österreich wurde das Pfand erhöht. Foto: M-Production / shutterstock.com

Österreich hat das Pfand auf Mehrwegflaschen erhöht – doch wie sieht es in Deutschland aus?











In Österreich wird am 2. Februar 2025 das Pfand auf Mehrweg-Glasflaschen deutlich angehoben. Statt bisher 9 Cent beträgt es fortan 20 Cent pro Flasche. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Rückgabequote zu steigern, da die Rückführung von Mehrweg-Glasflaschen zuletzt stark zurückgegangen war. Insbesondere bei Bierflaschen, dem Hauptbestandteil des österreichischen Mehrwegsystems, hatte dies zu einem erhöhten Bedarf an Neuglas geführt. Diese Entwicklung hat auch in Deutschland Fragen aufgeworfen: Wird hierzulande eine ähnliche Erhöhung des Pfands diskutiert?