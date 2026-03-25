Wer zahlt für die Australien-Reise von Herzogin Meghan und Prinz Harry? Erste Spekulationen, die Steuerzahler könnten zur Kasse gebeten werden, sorgen für Wirbel. Allerdings wohl völlig zu Unrecht.

Der geplante Besuch der Sussexes im April stößt in Australien offenbar nicht überall auf Begeisterung. Obwohl bestätigt wurde, dass die Reise privat finanziert wird, befürchten laut einer Petition viele Australier weiterhin, dass der Aufenthalt von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) letztlich auch aus Steuergeldern bezahlt werden könnte. Die Petition zählt inzwischen rund 35.000 Unterschriften.

Darin wird die australische Regierung aufgefordert, kein Geld aus öffentlichen Mitteln für Sicherheitsvorkehrungen, die Reiseorganisation oder sonstige Kosten, die durch den Besuch entstehen könnten, auszugeben. "Seit sie sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen haben, vertreten sie die Krone nicht mehr und betreiben nun private Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten", heißt es über Harry und Meghan.

Ihre Aktivitäten bei ihrem Australien-Besuch seien "privater und geschäftlicher Natur und müssen strikt als privater Besuch behandelt werden". Allerdings scheint die Aufregung umsonst zu sein.

Sprecher der Sussexes äußert sich

Laut "Daily Mail" gab es zwar zunächst Spekulationen darüber, ob die Steuerzahler den Besuch von Meghan und Harry mitfinanzieren müssten. Inzwischen sei jedoch bekannt geworden, dass die Reise des Paares nach Australien privat finanziert werde. Ein Sprecher des Herzogs und der Herzogin von Sussex sagte der britischen Zeitung: "Die Reise wird privat finanziert, daher bin ich mir nicht sicher, was diese Petition bezwecken soll."

Der Australien-Besuch im April soll Herzogin Meghan und Prinz Harry nach Melbourne und Sydney führen. Für Meghan steht im Rahmen der Reise dann auch ein ganz besonderes Event auf dem Programm: Sie schließt sich dem Team des Podcasts "Her Best Life" an und nimmt mit 300 zahlenden Gästen an einem Retreat teil. Highlight der dreitägigen Veranstaltung ist ein intimes Galadinner, bei dem Meghan persönlich anwesend sein und an einer moderierten Gesprächsrunde teilnehmen wird.