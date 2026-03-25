Wer zahlt für die Australien-Reise von Herzogin Meghan und Prinz Harry? Erste Spekulationen, die Steuerzahler könnten zur Kasse gebeten werden, sorgen für Wirbel. Allerdings wohl völlig zu Unrecht.
Der geplante Besuch der Sussexes im April stößt in Australien offenbar nicht überall auf Begeisterung. Obwohl bestätigt wurde, dass die Reise privat finanziert wird, befürchten laut einer Petition viele Australier weiterhin, dass der Aufenthalt von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) letztlich auch aus Steuergeldern bezahlt werden könnte. Die Petition zählt inzwischen rund 35.000 Unterschriften.