Petition gegen Stuttgart-Sign: „Jetzt reicht’s!“ – Stuttgarterin sammelt 10.000 Unterschriften gegen Schriftzug

Höhere Hunde- und Kitasteuern, Kürzungen überall, aber 470.000 Euro für ein Stuttgart-Sign? Britta Oßwald ist über denBeschluss der Stadt so sauer, dass sie eine Petition startete.
Sie sei eine „Normalbürgerin“, sagt Britta Oßwald, eine, die Lokalpolitik in der Zeitung verfolge, sich dann und wann darüber ärgere, aber noch nie aktiv wurde. Als sie in unserer Zeitung las, dass die Stadt Stuttgart 470.000 Euro für einen großen beleuchteten Stadt-Schriftzug ausgeben will – so beschlossen bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2026/27 am 19. Dezember – dachte sie allerdings: „Jetzt reicht’s, das kann doch nicht sein!“