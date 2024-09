ARD-Doku „maffay“ und 75. Geburtstag: Wo lebt Peter Maffay?

Wann hat Peter Maffay Geburtstag? Wo lebt die Schlager-Legende heute? Was ist aus der Maffay-Finca Can Sureda auf Mallorca geworden? Wie steht es mit der Musik-Karriere von Sohn Yaris Maffay (20)? Und wo ist die ARD-Doku „maffay“ zu sehen?

Schlagersänger Peter Maffay konnte am 30. August 2024 im Familienkreis ohne viel öffentliches Tamtam seinen 75. Geburtstag feiern. Der Altstar wurde 1949 als Rumänien-Deutscher unter dem bürgerlichen Namen Peter Alexander Makkay geboren. 1963 siedelte die Familie nach Bayern über. Doch wo lebt Peter Maffay heute?

Laut Medienberichten befindet sich sein Domizil in Tutzing am Starnberger See, nachdem er die frühere Familienvilla in Dorsten nebst einer millionenschweren Abfindung an Ex-Frau Tania Spengler abtreten musste. In fünfter Ehe ist Maffay inzwischen mit der 38 Jahre jüngeren Lehrerin Hendrikje Balsmeyer verheiratet. Bereits Jahre vor der Hochzeit wurde im November 2018 die kleine Anouk geboren. Im Trauungsjahr 2022 veröffentlichte das kreative Duo sogar ein gemeinsames Kinderbuch, das dem Töchterchen gewidmet ist.

Peter Maffay mit Sohn Yaris. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Ralf Müller

Peter Maffay und Yaris Maffay auf Mallorca

Für Gesprächsstoff sorgte allerdings die Tatsache, dass der Altersunterschied zwischen den beiden 38 Jahre beträgt. Maffay-Sohn Yaris (20), der auf Mallorca eine behütete Kindheit verbracht hat, war laut den Klatschspalten dagegen mit einer über 20 Jahre älteren Frau liiert. Im Sommer 2023 wurde vom mutmaßlichen Beziehungs-Aus mit der Peruanerin Melissa berichtet. Materiell fehlte es in der Kindheit und Jugend an nichts, doch Papa Peter Maffay war viel unterwegs, sagte Maffay Jr. im MDR. Unter dem Namen „Yaris“ ist er musikalisch inzwischen in die Fußstapfen des Vaters getreten. Es gibt noch Konzert-Tickets für seine anstehende Tour – im Vergleich zu Linkin Park geradezu ein Schnäppchen.

Fakten zu Peter Maffay

ARD-Doku „maffay“ neu in der Mediathek (Link)

Geboren am 30. August 1949 in Brașov, Rumänien

Bürgerlicher Name: Peter Alexander Makkay

1963: Übersiedlung nach Deutschland

1970: Erster Hit „Du“ erreicht Platz 1 der deutschen Charts

Einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker überhaupt

Bekannt für Hits wie „Über sieben Brücken musst du gehn“ und „Nessaja“

Schöpfer der Kinderbuchfigur „Tabaluga“

Vielfaches soziales Engagement, unter anderem für benachteiligte Kinder

Mehrfacher Echo-Preisträger

Über 50 Millionen verkaufte Tonträger

Seit den 1980er Jahren auch als Schauspieler bekannt

Maffay-Finca Can Sureda

Die Liebe zwischen Peter Maffay und seiner neuen Partnerin hatte in der Anfangszeit 2015 mit großen Herausforderungen zu kämpfen, da er seine vierte Ehefrau Tanja damals gerade erst kirchlich geheiratet hatte. Seit der Trennung von Tania ließ sich Maffay seltener auf seiner Finca Can Sureda in der Nähe von Pollensa im Norden Mallorcas blicken. Das Anwesen galt einmal als gemeinsames Projekt von Ex-Frau Tanja Spengler und Peter Maffay.

Maffay am Starnberger See statt auf Mallorca

Allerdings soll Peter Maffays Tabaluga-Stiftung auf Mallorca immer noch aktiv sein. Bei den Aktivitäten ging es früher um Landwirtschaft und Erlebnispädagogik für benachteiligte Jugendliche aus Deutschland. Maffays Hoffeste für die deutschsprachige Community im Herbst auf Mallorca fanden seit der Corona-Pandemie jedoch nicht mehr statt. Der Sänger scheint die Lieblingsinsel der Deutschen dauerhaft mit Tutzing am Starnberger See getauscht zu haben.