Personalmangel in Stuttgarts Kitas: Eltern statt Fachkräfte – Wie weit kann das gehen?

Weil Fachkräfte in den Kitas fehlen, müssen immer wieder Öffnungszeiten gekürzt werden. Inwiefern können Eltern Erzieherinnen und Erzieher entlasten und eine Betreuung sicherstellen?
Kinder sollen in der Kita glücklich sein. In diesem Punkt waren sich die Gäste bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung am Sonntag im Kulturzentrum Merlin einig. Die Jugendamtsleiterin Katrin Schulze, die stellvertretende Gesamtelternbeiratsvorsitzende Julia Wagner und die Kita-Fachkraft Rita Russo diskutierten die Frage „Kitas in Stuttgart: Immer weniger Qualität für immer mehr Geld?“