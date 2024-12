Personalien bei den Stuttgarter Kickers: Dicklhuber & Co. – Wechselspiele und Vertragsverlängerungen

Dicklhuber & Co. – Wechselspiele und Vertragsverlängerungen

1 Kevin Dicklhuber (Mi.) setzt sich gegen die Göppinger Filip Milisic (li.) und Tim Schraml durch – kehrt der Kickers-Offensivmann schon in der Winterpause zu seinem Ex-Club zurück? Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers ist sich mit drei Spielern über eine Vertragsverlängerung über die Saison hinaus einig. Kevin Dicklhuber könnte möglicherweise schon in der Winterpause wechseln.











An diesem Samstag (14 Uhr) treten die Stuttgarter Kickers beim Aufsteiger und Schlusslicht FC 08 Villingen an. Danach ist elf Wochen Winterpause in der Fußball-Regionalliga und damit genügend Zeit, Vertragsgespräche zu führen. Nach Informationen unserer Redaktion sind die Blauen aber bereits vor dem letzten Spiel des Jahres 2024 mit drei Spielern über eine weitere Zusammenarbeit einig. Es fehlt nur noch die offizielle Bekanntgabe.