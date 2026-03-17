Persönlich, individuell, erschwinglich: Die Brosche ist das Accessoire 2026 - so stylt man sie

Nicht der nächste schnelle Microtrend, sondern ein Accessoire mit Geschichte: Die Brosche feiert 2026 ein großes Comeback auf den Laufstegen von Paris bis New York und in den eigenen Schmuckkästchen.
Die Brosche galt lange als das, was am Ende eines Lebens übrig bleibt: versteckt in irgendeinem Samtfach, vererbt, dann vergessen. Oma trug sie. Vielleicht auch die Urgroßmutter. Dann kam die Fast-Fashion-Ära mit ihren saisonalen Microtrends, und kein Mensch fragte mehr nach dem kleinen Anstecker am Revers. Das ändert sich gerade grundlegend.