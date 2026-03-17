Persönlich, individuell, erschwinglich: Die Brosche ist das Accessoire 2026 - so stylt man sie

Nicht der nächste schnelle Microtrend, sondern ein Accessoire mit Geschichte: Die Brosche feiert 2026 ein großes Comeback auf den Laufstegen von Paris bis New York und in den eigenen Schmuckkästchen.

Die Brosche galt lange als das, was am Ende eines Lebens übrig bleibt: versteckt in irgendeinem Samtfach, vererbt, dann vergessen. Oma trug sie. Vielleicht auch die Urgroßmutter. Dann kam die Fast-Fashion-Ära mit ihren saisonalen Microtrends, und kein Mensch fragte mehr nach dem kleinen Anstecker am Revers. Das ändert sich gerade grundlegend.

Laut der Pinterest's 2026 Trend Predictions stiegen die Suchanfragen nach "Brooch Aesthetic" zuletzt um 110 Prozent. "Maximalist Accessories" legte um 105 Prozent zu, "Heirloom Jewellery" - also Erbstücke und familienüberlieferter Schmuck - um 45 Prozent. Diese drei Zahlen zusammen erzählen eine Geschichte: Das Publikum sucht nicht den nächsten kurzlebigen Trend, sondern etwas mit Substanz. Etwas, das bleibt.

Vom Laufsteg in die eigene Schmuckschatulle

Das haben auch die großen Designer erkannt. Auf den Runway-Shows der Frühjahr/Sommer-Saison 2026 traten Broschen bei Labels wie Chanel, Wales Bonner, Tory Burch und Lacoste in den Vordergrund. Die Herbst/Winter-Saison verstärkte das Signal: Coach, Carolina Herrera, Khaite, Ralph Lauren, Simone Rocha und Conner Ives setzten alle auf das klassische Stück. Den vielleicht einprägsamsten Auftritt hatte die Brosche bei Giorgio Armani - eine löwenköpfige Brosche für die designierte Nachfolgerin Silvana Armani, eine Krabbenbrosche als Hommage an den verstorbenen Gründer.

Auf den roten Teppichen der Welt geht es weiter, zu sehen etwa an Cara Delevingne bei einer Party der Grammy Awards, an Regé-Jean Page bei den Bafta-Awards und an Dwayne Johnson American Black Film Festival. Margot Robbie trug bei der Londoner Premiere von "Wuthering Heights" gleich zwei antike Stücke: eine am Ausschnitt, eine als Choker-Schmuck.

Das Gegenteil von Wegwerfmode

Genau hier liegt der entscheidende Unterschied zu den Microtrends der vergangenen Jahre. Ob Haarklammern in Pastelltönen, Chunky Sneakers oder bestimmte Handtaschen-Silhouetten - fast all diese Trends hatten eine kurze Halbwertzeit und wurden industriell reproduziert. Die Brosche funktioniert anders. Sie ist in vielen Fällen bereits da, wartet im Schmuckkästchen der Mutter, in der Erbschaftsschachtel der Großtante oder auf dem Flohmarkt für wenig Geld.

Wer eine Vintage-Brosche trägt, trägt kein Massenprodukt. Er oder sie trägt ein Unikat mit einer eigenen Biografie. Eine Art-Déco-Brosche aus dem Nachlass oder ein viktorianisches Herzstück vom Trödelmarkt lässt sich nicht duplizieren - und genau das macht ihren Reiz aus.

Wie und wo die Brosche heute sitzt

Die gute Nachricht: Es gibt keine richtige oder falsche Art, eine Brosche zu tragen. Wer langsam einsteigen möchte, beginnt mit einem einzelnen Statement-Stück am Revers eines schwarzen Blazers, dezent und wirksam. Mutigere greifen zum Layering: mehrere Broschen auf einer Jacke, einem Wollmantel oder einer Kappe, übereinander gestapelt wie eine persönliche Collage. Den Mittelweg zeigt Chanel in der Pre-Fall-Kollektion 2026 und stylte zwei identische Stücke parallel am Kragen.

Auch jenseits des klassischen Revers macht die Brosche eine gute Figur: am Gürtel, an der Jeanstasche, am Schal. Naturmotive sind diese Saison besonders gefragt - Fische, Blumen, Schmetterlinge, Kätzchen. Wer Klassisches bevorzugt, liegt mit Art-Déco-Formen oder viktorianischen Motiven wie Herzen und Knoten absolut richtig.