Rom ist auch bei Hollywoodstars ein beliebtes Reiseziel. Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones dürfen dort nun sogar eine Immobilie ihr Eigen nennen. Die Wohnung mitten in der Altstadt soll ein Geschenk der Schauspielerin an ihren Mann sein.
Catherine Zeta-Jones (56) hat ihrem Ehemann Michael Douglas (81) offenbar ein neues Zuhause in Rom geschenkt. Wie die britische "Mail on Sunday" berichtete, kaufte die walisische Schauspielerin ein kostspieliges Penthouse mitten im Zentrum der italienischen Hauptstadt.