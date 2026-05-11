Rom ist auch bei Hollywoodstars ein beliebtes Reiseziel. Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones dürfen dort nun sogar eine Immobilie ihr Eigen nennen. Die Wohnung mitten in der Altstadt soll ein Geschenk der Schauspielerin an ihren Mann sein.

Catherine Zeta-Jones (56) hat ihrem Ehemann Michael Douglas (81) offenbar ein neues Zuhause in Rom geschenkt. Wie die britische "Mail on Sunday" berichtete, kaufte die walisische Schauspielerin ein kostspieliges Penthouse mitten im Zentrum der italienischen Hauptstadt.

Die Immobilie befindet sich dem Bericht zufolge in einem historischen Palast nahe der Piazza Navona und bietet einen weiten Blick über die Dächer der Stadt bis hin zum Petersdom. Zeta-Jones soll sich die Wohnung mehrere Millionen Euro kosten lassen haben. In den vergangenen Monaten erfolgte eine umfangreiche Renovierung. Die Schauspielerin soll zudem einige weitere Millionen Euro in Kunstwerke für die Wohnung investiert haben.

Erstmals gemeinsam in der neuen Wohnung

Michael Douglas hält sich derzeit in Rom auf, wo er gemeinsam mit "Oppenheimer"-Star Josh Hartnett (47) für den kommenden Film "White Lies" vor der Kamera steht. In der vergangenen Woche besichtigten die beiden Oscarpreisträger nun gemeinsam ihre neue Bleibe, es soll das erste Mal gewesen sein, dass Michael Douglas die Wohnung gesehen hat.

Fotografen lichteten das Paar dabei in der Ewigen Stadt ab. Der "Mail on Sunday" zufolge versuchten Douglas und Zeta-Jones, mit Baseballkappen und Sonnenbrillen unerkannt zu bleiben. Die Schauspielerin trug demnach eine Kappe von den Olympischen Spielen 2024 in Paris und kombinierte diese mit einer Bauchtasche der Marke Chanel. Nach der Besichtigung soll das Paar gemeinsam im Restaurant San Marco zu Abend gegessen haben - beide wählten Spaghetti.

Weltweites Immobilien-Portfolio

Mit dem Apartment in Rom ergänzen die Schauspieler ihr ohnehin umfangreiches Immobilienportfolio. Im Laufe ihrer 25-jährigen Ehe haben Douglas und Zeta-Jones Häuser in New York, auf Bermuda, in Spanien und in Kanada erworben. Kennengelernt hatten sich die beiden im August 1998 beim Filmfestival im französischen Deauville. Im November 2000 gaben sie sich im New Yorker Plaza Hotel das Jawort. Aus der Ehe stammen zwei Kinder: Sohn Dylan (25) und Tochter Carys (23). Am 6. Oktober soll die Biografie von Michael Douglas erscheinen, in der er offen von seinem Leben, Karrierehöhepunkten und persönlichen Herausforderungen erzählt.