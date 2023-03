1 Am Weltmännertag geht es vor allem um Gesundheit und Vorsorge. Foto: IMAGO/ingimage/ via imago-images.de

Der Internationale Frauentag ist derzeit in aller Munde. Das Gegenstück existiert in Form des Weltmännertags. Wann findet er statt und warum gibt es ihn?









Der Weltfrauentag am 8. März wird vielerorts zelebriert, in Berlin ist der Tag auch Anlass für einen offiziellen Feiertag. Nicht ganz so bekannt dürfte der Weltmännertag sein. Diesen gibt es seit dem Jahr 2000 und er findet seitdem jährlich am 3. November statt.

Ins Leben gerufen haben den Weltmännertag Andrologen der Universität Wien. Ziel des Tags soll sein, auf die Gesundheit von Männern aufmerksam zu machen. Männer sollen Aufklärung zu Gesundheitsthemen bekommen und sich mit der eigenen mentalen und körperlichen Gesundheit auseinandersetzen. Schirmherr des Tags ist Michail Gorbatschow.

Nicht zu verwechseln ist der Weltmännertag mit dem Internationalen Männertag, der das etwas populärere Pendant zum Internationalen Frauentag ist. Dieser findet jedes Jahr am 19. November statt. Begründet wurde der Internationale Männertag im Jahr 1999 in Trinidad und Tobago.

Der Tag soll dazu dienen, den Beitrag von Männern in der Gesellschaft zu würdigen und ebenfalls auf ihre Gesundheit und auf die Gleichberechtigung der Geschlechter hinzuweisen. Auch das Thema „Männlichkeit“ und dessen Eigenschaften sollen am Internationalen Männertag beleuchtet werden.