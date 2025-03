Körbeladen in Winnenden Ivan, der Korbmacher – „Kaum eingefärbten Körbe, weil ich keine Chemie benutzen möchte

Ivan Pogorelec ist ein Künstler, auch wenn er das gar nicht so sieht. Der 75-jährige Kroate ist Korbmacher, in seinem Laden in Winnenden scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Zu Besuch an einem besonderen Ort.