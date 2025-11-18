Die 80er-Kultparty La Boum kehrt von der Boa in den Perkins Park zurück. Wie der Veranstalter erklärt, fühlten sich ältere Gäste in der Innenstadt nicht sicher.
Die Kultparty mit dem Soundtrack der 80er-Jahre kehrt am 21. November an jenen Ort zurück, an dem vor 27 Jahren alles begann: in den Perkins Park auf dem Killesberg. Zuletzt war die Reihe La Boum in der Boa an der Tübinger Straße beheimatet – doch die Besucherzahlen gingen dort zurück. Veranstalter Steffen Eifert sieht dafür vor allem einen Grund: Viele ältere Gäste fühlten sich nachts in der Innenstadt unsicher, auch wenn dieses Empfinden aus seiner Sicht nicht durch die reale Lage gedeckt sei.