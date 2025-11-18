Partyleben in Stuttgart: Weil sich Gäste in der City unwohl fühlen: La Boum zurück auf dem Killesberg
Die 27 Jahre alte Partyreihe La Boum, die vor allem die Boomer anspricht, kehrt in den Perkins Park zurück Foto: Eifert

Die 80er-Kultparty La Boum kehrt von der Boa in den Perkins Park zurück. Wie der Veranstalter erklärt, fühlten sich ältere Gäste in der Innenstadt nicht sicher.

Die Kultparty mit dem Soundtrack der 80er-Jahre kehrt am 21. November an jenen Ort zurück, an dem vor 27 Jahren alles begann: in den Perkins Park auf dem Killesberg. Zuletzt war die Reihe La Boum in der Boa an der Tübinger Straße beheimatet – doch die Besucherzahlen gingen dort zurück. Veranstalter Steffen Eifert sieht dafür vor allem einen Grund: Viele ältere Gäste fühlten sich nachts in der Innenstadt unsicher, auch wenn dieses Empfinden aus seiner Sicht nicht durch die reale Lage gedeckt sei.

 

Enges Tanzen, der erste Zungenkuss, ein damals revolutionärer Walkman und dazu „Dreams Are My Reality“ – der 1980 gedrehte Kultfilm La Boum ruft bei Boomern nostalgische Teenie-Erinnerungen wach. Für Eifert, Jahrgang 1962, war das nicht nur Kinostoff, sondern der Soundtrack seiner eigenen Jugend. Dass der Chef von Mr. Mac’s Partyteam seine Partyreihe nach dem Film benannte, überrascht daher kaum.

Veranstaltet seit vier Jahrzehnten Partys: Steffen Eifert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

La Boum: Rückkehr der 80er Hits auf den Killesberg

„We Built This City“, „Schickeria“, „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ oder „Karma Chameleon“ – wer bei diesen Songs sofort mitsingen möchte, ist bei La Boum richtig. Viele Jahre war die Reihe eng mit dem Perkins Park verbunden. Doch als sich der Club stärker auf ein jüngeres Publikum ausrichtete, zog La Boum, deren Gäste im Schnitt etwas älter sind, in die Innenstadt um.

Nun ist damit Schluss. Ist die City wirklich gefährlicher geworden? Eifert widerspricht: „Objektiv gibt es überhaupt keinen Grund. Die vielen negativen Berichte in den sozialen Medien sorgen offenbar für dieses Gefühl. Da wird meist nicht differenziert zwischen stark frequentierten Plätzen wie dem Schlossplatz und anderen Bereichen.“

„Keine Beschwerden in zwei Jahren“, sagt der Boa-Chef

Boa-Chef Henrik Bieker bestätigt diese Einschätzung: „In den vergangenen zwei Jahren, in denen ich hier arbeite, gab es keinerlei Beschwerden wegen unsicherer Lage – im Gegenteil. Taxi und Bahn sind nur wenige Minuten entfernt, alles ist entspannt.“

Trotzdem kehrt die Reihe nun zurück auf den Killesberg. Am 21. November startet La Boum im kleinen Club des Perkins Parks, parallel zur Schlagerparty im großen Club.

„Der Vorverkauf läuft sehr gut“, freut sich Eifert. Zwei Welten treffen sich dann, deutscher Schlager und die Popmusik der 80er, beide Welten sind generationsübergreifend und tanzintensiv, beides ist von Mr Mac’s Partyteam veranstaltet. „Das passt beides sehr gut zusammen“, findet der DJ.

Zurück zu den 80ern und „zu mehr Sicherheit“

Eifert freut sich „enorm, wieder das Beste aus den 80ern zu spielen und zu den Wurzeln zurückzukehren“. Aufgeben wolle er La Boum nicht. Die Rückkehr bietet damit nicht nur Nostalgie in den schrillsten Farben, sondern für viele Gäste auch das Gefühl größerer Sicherheit – und die Aussicht auf eine lange Partynacht mit dem Sound der eigenen Jugend.

 