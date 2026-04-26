Sarah Engels probte in der "Giovanni Zarrella Show" am Samstagabend live aus Göttingen ihren ESC-Song "Fire", Anna-Carina Woitschack performte für ihren Vater im Publikum und Vanessa Mai erlebte beim Musik-Quiz einen Moment mit Familien-Pointe.
Giovanni Zarrella (48) hat am Samstagabend live aus der Göttinger Lokhalle gesendet. Unter dem Motto "Party pur" Unter begrüßte der Moderator in der ZDF-Show ein internationales Aufgebot an Gästen - darunter Deutschlands ESC-Hoffnung Sarah Engels (33), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33), Ex-Spice-Girl Melanie C. (52) sowie Maite Kelly (46), Vanessa Mai (33), Beatrice Egli (37), Olaf der Flipper (80), Wincent Weiss (33), der Graf von Unheilig, die Prinzen, Howard Carpendale (80), die Gipsy Kings und Ricchi e Poveri. Rund 2.200 Zuschauer verfolgten die Show vor Ort.