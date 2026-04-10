Partie gegen Hamburger SV: „Harter Moment“ – VfB hat Hinspiel-Schlappe nicht vergessen

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel möchte der VfB Stuttgart gegen den HSV ein Zeichen setzen. Trainer Sebastian Hoeneß spricht im Rückblick von einer seltenen und bitteren Erfahrung.
Den VfB Stuttgart treibt beim Wiedersehen mit dem Hamburger SV auch eine Wiedergutmachung für die Last-Minute-Niederlage (1:2) im Hinspiel an. „Brachiale Rachegelüste wären übertrieben“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) zwar. Er betonte aber: „Natürlich haben wir es nicht vergessen. Das hat man nicht so oft gehabt in seiner Karriere. Das war schon ein harter Moment.“