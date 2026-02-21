Parteitag in Stuttgart: CDU fordert Verbot von Social-Media bis 14 Jahre

Jugendliche unter 14 sollen keinen Social-Media-Zugang mehr bekommen. Das hat die Bundes-CDU beschlossen. Spitzenkandidat Hagel war gegen ein Verbot. Doch es gibt einen Trost für ihn.
Der CDU-Bundesparteitag hat am Samstag ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 14 Jahren beschlossen und fordert die Bundesregierung auf, auch den Schutz bis zum 16. Lebensjahr zu verbessern. Der Entscheidung war im Vorfeld des Parteitags eine temperamentvolle Diskussion vorausgegangen. Angestoßen hat sie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther mit seiner Forderung nach einem Social-Media-Verbot bis zum Alter von 16 Jahren.