Parteitag in Fellbach: Linke zieht mit Spitzentrio in Landtagswahl im Südwesten

Bislang konnte die Linke nie in den Landtag von Baden-Württemberg einziehen - im Moment stehen die Chancen für die nächste Wahl aber recht gut.
Die Linke zieht mit einem weiblichen Spitzentrio in die Landtagswahl im kommenden Frühjahr. Beim Parteitag in Fellbach bei Stuttgart wählten die Delegierten Kim Sophie Bohnen (Heidelberg), Amelie Vollmer (Offenburg) und Mersedeh Ghazaei (Stuttgart) auf die Plätze eins bis drei der Landesliste für die Wahl am 8. März 2026. „Damit setzen wir ein klares feministisches Zeichen bei der Landtagswahl, bei der alle anderen Parteien mit Männern als Spitzenkandidaten antreten. Wir wollen als konsequent soziale Partei mit einer starken linken Fraktion in den Landtag einziehen“, sagte Linken-Landessprecherin Sahra Mirow. Bohnen wurde mit 88,1 Prozent auf Platz eins der Linken-Liste gewählt, Vollmer erhielt eine Zustimmung von 90,3 Prozent, Ghazaei auf Platz drei mit 67,8 Prozent.